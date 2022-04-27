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إفطار علني بمقاه بالبيضاء

منذ 5 دقائق
Reportage photo sur la reprise de l’activité des cafés à Tanger
تفتح أبوابها نهارا وتستقبل مغاربة وأجانب أمام مرأى ومسمع من السلطات تفتح العديد من المقاهي بالبيضاء أبوابها نهارا، طيلة شهر رمضان الجاري، من أجل استقبال غير الصائمين، من المغاربة ومن جنسيات أخرى، في تحد للقانون والسلطات المعنية بتطبيقه. وعاينت “الصباح” العديد من المقاهي، خاصة في أنفا وعين الذياب والمعاريف وعدد منأكمل القراءة »


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