الأولى
إفطار علني بمقاه بالبيضاء
تفتح أبوابها نهارا وتستقبل مغاربة وأجانب أمام مرأى ومسمع من السلطات تفتح العديد من المقاهي بالبيضاء أبوابها نهارا، طيلة شهر رمضان الجاري، من أجل استقبال غير الصائمين، من المغاربة ومن جنسيات أخرى، في تحد للقانون والسلطات المعنية بتطبيقه. وعاينت “الصباح” العديد من المقاهي، خاصة في أنفا وعين الذياب والمعاريف وعدد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا