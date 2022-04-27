الأولى
إيقاف مبتزين بمذكرات بحث “وهمية”
سجين مدان في ملف للكوكايين وأفراد أسرته يزجون بأبرياء خلف القضبان أوقفت المصالح الأمنية بالناظور والد سجين، مدان بـ 30 سنة في قضايا تتعلق بتهريب الكوكايين، للاشتباه في علاقته بابتزاز أبرياء في مبالغ مالية كبيرة، وتهديدهم بالزج بهم في ملفات تهريب المخدرات. وكشف مصدر مطلع عن تفاصيل ابتزاز السجين ووالدهأكمل القراءة »
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