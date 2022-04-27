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إيقاف مبتزين بمذكرات بحث “وهمية”

منذ 3 دقائق
سجين مدان في ملف للكوكايين وأفراد أسرته يزجون بأبرياء خلف القضبان أوقفت المصالح الأمنية بالناظور والد سجين، مدان بـ 30 سنة في قضايا تتعلق بتهريب الكوكايين، للاشتباه في علاقته بابتزاز أبرياء في مبالغ مالية كبيرة، وتهديدهم بالزج بهم في ملفات تهريب المخدرات. وكشف مصدر مطلع عن تفاصيل ابتزاز السجين ووالدهأكمل القراءة »


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