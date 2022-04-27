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الأبلق… نضال “البلية” والابتزاز
أدين بالحبس في قضية الإخلال بالاحترام الواجب للملك وإفلاس تجارته دفعه للتهديد بالانتحار “أطلقوا سراح ربيع الأبلق”، هكذا علقت منظمة حقوقية دولية اعتادت التغريد خارج السرب، بعد أن قضت ابتدائية الحسيمة، أول أمس (الاثنين)، في حق ربيع الأبلق، أحد زعماء ما يسمى “حراك الريف”، بالحبس أربع سنوات نافذة، وغرامة قدرهاأكمل القراءة »
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