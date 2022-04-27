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بانوراما

الابتعاد عن الأطعمة المنتجة للغازات

منذ 8 دقائق
الدكتور بلمو قال إن عدم احترام روح رمضان في الأكل يسبب الانتفاخات قال الدكتور محمد بلمو، وهو طبيب عام، إن سبيل التخلص من انتفاخ البطن في رمضان، هو الابتعاد عن الأطعمة التي تنتج الغازات، من قبيل بعض الخضر والفواكه والمعجنات والسكريات وكل الأطعمة القابلة للتخمر، مشددا على ضرورة الفصل بينأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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