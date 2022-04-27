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حوادث

الحبس لشبكة “الزطاطة” بفاس

منذ 3 دقائق
شكايات من الضحايا كانت وراء إيقاف المتهمين الثمانية وزعت ابتدائية فاس مساء أول أمس (الاثنين) ، أكثر من 100 شهرحبسا نافذا بتفاوت على 8 أفراد شبكة “زطاطة” تبتز تجار سوق نموذجي بحي السعادة منجز ضمن مشاريع مبادرة التنمية البشرية، وفرضت عليهم إتاوات وتلاعبت في تفويت محلاته التجارية، واستغل بعضهم الملكأكمل القراءة »


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