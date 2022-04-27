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مجتمع

الريع يهز قطاع سيارات الأجرة

منذ 6 دقائق
سلطت مصادر حقوقية الضوء على مظاهر الفساد بقطاع سيارات الأجرة، في ظل المتاجرة غير المشروعة للوبيات في استغلال المأذونيات والتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات. وكشفت المصادر نفسها، لجوء لوبيات، إلى رفع ثمن سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية،أكمل القراءة »


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