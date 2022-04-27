حوادث
9 سنوات لمتهمين بسرقة هواتف
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين، وحكمت على الأول بست سنوات وعلى الثاني بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال العنف. وقدمت فرقة أمنية مكلفة بتأمين حركة السير والجولان، المشتكيين والمتهمين أمام مصلحة الشرطةأكمل القراءة »
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