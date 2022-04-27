بانوراما
سـوق الجميعـة… “عيـش أدرويـش”
النظافة من أهم مميزات القلب التجاري النابض لدرب السلطان ما زال سوق «الجميعة» صامدا بدرب السلطان بالبيضاء، منذ عقود طويلة. السوق الذي ارتبط في أذهان العموم بأنشطة «العراكات» ومحترفي تجارة الدجل والشعوذة، لدرجة أنها كادت تغطي على أهم جزء فيه والذي يضم سوق الخضر والفواكه واللحوم بمختلف أنواعها. موقع سوقأكمل القراءة »
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