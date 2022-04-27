حوادث
سواطيـر تـورط طالبيـن
حضرا لعنف دموي داخل جامعة أكادير في إطار تصفية حسابات بين الفصائل اعتقلت عناصر من فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أول أمس (الاثنين)، طالبين جامعيين رفقة سائق سيارة أجرة وهم في حالة تلبس بحيازة ذخيرة هامة من أسلحة بيضاء خطيرة(سواطير) بمحيط الحي الجامعي بجامعة ابن زهر،أكمل القراءة »
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