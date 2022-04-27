حوادث
السجن لسارق أدوات فلاحية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، شخصا في الثلاثين من عمره، وحكمت عليه بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي ببني هلال بإقليم سيديأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا