حوادث
انتحار شاب قبيل الإفطار باليوسفية
وضع شاب حدا لحياته شنقا دقائق قليلة قبل أذان المغرب، مساء الجمعة الماضي، بمنزل عائلته الكائن بحي السلام باليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة وقام بالصعود إلى سطح منزل العائلة وشنق نفسه بواسطة حبل. وأفاد مصدر أمني أن الشاب المنتحر كان يعاني اضطراباتأكمل القراءة »
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