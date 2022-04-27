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بانوراما

التــنــاغــم اللـــغــوي

منذ 5 دقائق
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 6 العربية كانت لغة القبائل اليهودية العربية قبل مجيء الإسلام نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. من أصل 15 كتابا نشره حول علاقة اليهودأكمل القراءة »


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