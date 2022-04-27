الأولى
مساعدات وهمية للسطو على المعطيات الشخصية
برمجيات خبيثة تنتحل اسم وزارة الاقتصاد والمالية وتدعي تقديم دعم بقيمة 3700 درهم حذر خبراء في الأنظمة المعلوماتية من انتشار برمجيات خبيثة على تطبيقات الهاتف المحمول تستهدف معطيات ملايين المغاربة، بعد استدراجهم عن طريق روابط تنتحل صفة وزارة الاقتصاد والمالية. وعاينت “الصباح” انتشارا واسعا لـ “روابط إلكترونية” مزيفة في تطبيقاتأكمل القراءة »
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