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مصرع مغربي احتراقا بإسبانيا

منذ دقيقة واحدة
لقي شاب مغربي مصرعه احتراقا، نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن حاصرته النيران وسط كوخ قصديري، قرب مقبرة بضواحي “ويلبا” جنوب إسبانيا. وكان الضحية يتخذ الكوخ مأوى له، رفقة مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات مختلفة، يلجؤون للمنطقة للعمل بحقول التوت بشكل موسمي. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، فإن الأمرأكمل القراءة »


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