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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 6 دقائق
بسطيلات صغيرة بالسمك المقادير: 500 غرام من السمك الأبيض 250 غراما من كالامار 250 غراما من الكروفيط القليل من الشعرية الصينية ورقة البسطيلة ورقة الغار لتحضير «الشرمولة» توابل: ملح وفلفل أسود وبابريكا وثوم و»كورنيشو» وضامة البنة بنكهة السمك، وكمون وعصير ليمونة كاملة، و»حامض مصير» وصلصة حارة والمقدونس طريقة التحضير نضعأكمل القراءة »


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