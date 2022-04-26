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مجتمع

ميناء طنجة يستقبل أول سفينة سياحية

منذ 19 ثانية
رست بميناء طنجة المدينة، الخميس الماضي، سفينة “روايال كليبر” الشراعية، قادمة من ميناء قاديس بجنوب إسبانيا، ليعلن رسميا عن عودة الرحلات السياحية البحرية بالموانئ المغربية، بعد توقف اضطراري دام أكثر من سنتين بسبب تفشي جائحة فيروس “كوفيد 19” في مارس من سنة 2020. وحلت سفينة “رويال كليبر”، التابعة لشركة “ستارأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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