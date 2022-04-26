بانوراما
درب غلـف… الغـلاء مقابـل الجـودة
أسعار معقولة للخضر والفواكه في العشر الأواخر والأسماك غير متاحة للجميع يقع سوق “واطو” بدرب غلف، في منطقة إستراتيجية، لأنه المكان الوحيد في مقاطعة المعاريف، التي ما تزال تحتفظ بهذا النوع من التجارة، التي انقرضت في عدد من الأحياء، نتيجة التمدن وعزوف المستهلكين عن اقتناء سلعهم من السوق، والتوجه نحوأكمل القراءة »
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