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بانوراما

 نصائح ادهشور*

منذ 30 ثانية
تدبير طاقة الجسم لصيام صحي أهم ما يميز الأيام الأخيرة من رمضان حالة التعب والإرهاق، خاصة خلال الفترة الممتدة من منتصف النهار إلى حدود موعد الإفطار، ويعتبر ذلك بمثابة رد فعل طبيعي لجسم الإنسان بسبب نقص الطاقة. ويعرف الجسم خلال رمضان تحولا في مصادر إنتاج طاقته، إذ ينتقل من استعمالأكمل القراءة »


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منذ 30 ثانية
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