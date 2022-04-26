مجتمع
تكريم إماراتي لإطار طبي مغربي
حظي الدكتور كمال بنمنصور، أخيرا، بتكريم خاص من الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الإمارات العربية المتحدة، تتويجا للمجهودات التي قام بها مع فريق العمل داخل إدارة مجموعة التواصل بهدف إنجاح مبادرة “ووترفولز” العالمية للتعليم المستمر. وحصل بنمنصور، طبيب الأسنان ومدير مجموعة التواصلأكمل القراءة »
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