الأولى
تهريب افتراضي للملابس الجاهزة
موقع صيني شهير أنجز 80 ألف معاملة في شهر والمهنيون يطالبون بالحماية أصبح موقع صيني للتجارة الإلكترونية، مصدر إزعاج للفاعلين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، خاصة بعد تسجيل أزيد من 80 ألف معاملة في ظرف شهر، ما يجعله أول بائع وموزع افتراضي للملابس الجاهزة بالمغرب. واعتبر المهنيون هذا الاختراق الافتراضيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا