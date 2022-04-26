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تهريب افتراضي للملابس الجاهزة

منذ 12 ثانية
موقع صيني شهير أنجز 80 ألف معاملة في شهر والمهنيون يطالبون بالحماية أصبح موقع صيني للتجارة الإلكترونية، مصدر إزعاج للفاعلين في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، خاصة بعد تسجيل أزيد من 80 ألف معاملة في ظرف شهر، ما يجعله أول بائع وموزع افتراضي للملابس الجاهزة بالمغرب. واعتبر المهنيون هذا الاختراق الافتراضيأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية
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