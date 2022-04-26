الأولى
السجن لتجار الإحسان العمومي
فوجئ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي حل ضيفا على لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، بالمستوى “الهابط” لمستشارين برلمانيين. ولم يقو جل أعضاء اللجنة نفسها على مجاراة وزير الداخلية في النقاش والتحليل، بخصوص دراسة مشروع القانون رقم 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.أكمل القراءة »
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