حوادث
قائد يفضح شطط والي أمن
دعوى ضد أمنيين بسبب تجاوزهم ضوابط تحرير مخالفات السير لم يتوقف الخلاف البسيط الذي اندلع في نهاية مارس الماضي، بين قائد ووالي أمن القنيطرة إثر مخالفة سير، بعد أن قرر القائد المنازعة في المخالفة التي نسبها إليه والي الأمن، والتقدم بشكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بابتدائية القنيطرة، التي اعتبرأكمل القراءة »
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