حوادث
إدانة سارق المنازل بأزمور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة سارق من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقة، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة ومحاولتها والتخدير. وجاء إيقاف السارق حين تلقت مصلحة الديمومة لدى مفوضية أزمور شكاية تتعلق بالسرقة بالتسلقأكمل القراءة »
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