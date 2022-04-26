حوادث
طفل يقود إلى تفكيك عصابة بزايو
أوقفت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزايو التابعة للقيادة الجهوية بالناظور، أخيرا، شخصا يشتبه ارتباطه بعصابة إجرامية، وذلك بعد اعتدائه على طفل في جماعة أولاد ستوت الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم الناظور. وقالت مصادر مطلعة، إن المعني بالأمر تمت محاصرته من قبل سكان دوار “العباد ” قبل أن تلتحق عناصر الدركأكمل القراءة »
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