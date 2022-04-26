مجتمع
عمـرة رمضـان … مشاكـل ما بعـد الجائحـة
قلة الرحلات الجوية نحو الديار المقدسة زادت المنافسة بين وكالات الأسفار إنجاز: العقيد درغام يشتهر شهر رمضان بمناسك العمرة، والتي تعادل حجا بناء على حديث نبوي شريف، إذ تنظمها وكالات أسفار، وتختلف فيها الأسعار من وكالة إلى أخرى. خلال هذه السنة، يطرح مشكل نقص الرحلات الجوية نحو الديار المقدسة، إذأكمل القراءة »
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