بانوراما
أعلام فاس وقرطبة ومدن أخرى
يهود الأندلس والمغرب … قصة تعايش 5 اللغة العربية ظلت تدرس لدى المتأدبة اليهود في إسبانيا الشمالية بعد انحسار نفوذ العرب المسلمين نقدم لكم في هذه السلسلة من الحلقات، تاريخا من التعايش بين اليهود والمغاربة، تحدث عنه حاييم الزعفراني، ابن الصويرة، الذي اعتبر من أشهر الكتاب في عهده. من أصلأكمل القراءة »
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