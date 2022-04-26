بانوراما
مقربون استخفوا بـ”لاكوميدي”
السروتي… مسار فنان ( الأخيرة) إغلاق باب التلفزيون دفعه إلى تأسيس فرقة مسرحية رغم أنه من الأسماء التي غيبت عن التلفزيون، يفرض الشرقي السروتي نفسه في الساحة الفنية ويثبت حضوره في الأعمال الفكاهية. الفنان الذي مازال في جعبته الكثير ليقدمه لجمهوره، عازم على الاستمرار في هذا المجال، رغم العراقيل التيأكمل القراءة »
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