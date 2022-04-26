fbpx
حوادث

إدانة رئيس جماعة بشيشاوة

منذ 16 ثانية
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، بإدانة رئيس جماعة أولاد مومنة، بإقليم شيشاوة، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، بعد متابعته من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك على خلفية اعتدائه على دركي وعنصر من القوات المساعدة. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، قد باشرتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة