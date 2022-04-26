حوادث
إدانة رئيس جماعة بشيشاوة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، بإدانة رئيس جماعة أولاد مومنة، بإقليم شيشاوة، بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، بعد متابعته من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك على خلفية اعتدائه على دركي وعنصر من القوات المساعدة. وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، قد باشرتأكمل القراءة »
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