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وطنية

14 ألف طبيب “حركوا” إلى أوربا

منذ 4 دقائق
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الدولة لم تتمكن من ضمان الأمن الصحي للمواطنين لوجود اختلالات، رغم المجهودات المبذولة. ودعت بوعياش، في كلمة لها في لقاء صحافي رعاه مجلسها الوطني بالرباط، نهاية الأسبوع، إلى تعزيز حكامة قطاع الصحة، من حيث تدبير البنيات الاستشفائية، والموارد البشرية والمالية، وتعزيزأكمل القراءة »


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