اذاعة وتلفزيون
رأفت في “ليلة الوفاء”
عبرت الفنانة لطيفة رأفت عن سعادتها الكبيرة لإحياء حفل فني بعنوان “ليلة الوفاء”، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الأربعاء الماضي. وتقاسمت الفنانة لطيفة رأفت مع جمهورها مقاطع فيديو وصورا من أجواء إحياء الحفل الفني على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كما علقت قائلة ” شكرا الجمهور الحبيب بالرباط، شكرا على حفاوةأكمل القراءة »
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