حوادث
الحبس لطبيب مرتش بكلميم
آخذت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بكلميم، الخميس الماضي، طبيبا جراحا يعمل بالمستشفى الجهوي للمدينة من أجل الارتشاء، وأدانته بالحبس النافذ والغرامة. وقضت غرفة الجنحي التلبسي بابتدائية كلميم بإدانة الطبيب المتهم بستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إثر ثبوت تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز. وتأتيأكمل القراءة »
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