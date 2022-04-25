حوادث
عصابة تهاجم سيارة للنقل المدرسي
باشرت عناصر الدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، مساء أول أمس (السبت)، أبحاثها بعد شريط فيديو، انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لهجوم جانحين بالسيوف على سيارة للنقل المدرسي بالجماعة الترابية بويا عمر، ومحاولة الاعتداء على تلاميذ كانوا على متنها قبل إلحاق خسائر مادية بالسيارة، فضلا عن إصابة تلاميذأكمل القراءة »
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