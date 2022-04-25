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حوادث

بحر طنجة يلفظ حشيشا

منذ 4 دقائق
لفظت أمواج البحر بشاطئ سيدي قاسم (حوالي 15 كيلومترا غرب طنجة)، في ساعات مبكرة من صباح  الأربعاء الماضي، صفائح من الحشيش داخل علب بلاستيكية معدة للتهريب، التي يرجح أن تكون الرياح القوية التي تهب على المنطقة خلال هذه الفترة وراء وصولها إلى الشاطئ، بعد أن تخلص منها المهربون بعرض البحر،أكمل القراءة »


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