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اذاعة وتلفزيون

“زنقة السعادة” على “دوزيم”

منذ 5 دقائق
سيكون مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الاثنين)، على موعد مع أحداث سيتكوم “زنقة السعادة”، من توقيع المخرجة صفاء بركة. وتدور أحداث السلسلة حول عودة عائلة المومتي إلى الحي البسيط الذي ترعرع به والدهم عبد القادر بعد إفلاسه والحجز على جميع ممتلكاته. وسيتوجب على العائلة التعايش مع الوضع الجديد وخاصة مع الجيرانأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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