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بانوراما

ضابط يتبول على معتقل تحت التعذيب

منذ دقيقتين
ربيع الإرهاب في الجزائر 1 يعد كتاب “ربيع الإرهاب في الجزائر… شهادات وحقائق صادمة عن جرائم ” د إر إس” المخابرات العسكرية، لمؤلفه، اعمر رامي، المترجم في 2022، وهو من بين الكتب التي تطرقت إلى جرائم مافيا الجنرالات في الجزائر من خلال رواية قصص التعذيب المرعبة والقتل والخراب في العشرية السوداءأكمل القراءة »


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