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مؤتمرات “بوليساريو”… مسرحيات لبيع الكذب
لن تفرج هم سكان المخيمات ولن تحد من جشع تجار الأزمات بقلم: ا لفاضل الرقيبي في خضم وضعها المتأزم والمعقد، داخليا وخارجيا، لم تجد الآلة الدعائية لـ “بوليساريو” سوى العودة إلى عادتها القديمة في تسويق الوهم، والهروب من واقع مشتت ازداد إرباكا منذ زلة الكركرات، فقد رشح عن الاجتماعات الأخيرة،أكمل القراءة »
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