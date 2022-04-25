fbpx
الأولى

وفاة “دونور”

منذ 3 دقائق
حتى لو عاد التاريخ خطوات إلى الوراء، سنعيش الكوارث نفسها التي تابعها العالم، قبل مباراة الرجاء البيضاوي أمام الأهلي المصري، الجمعة الماضي، وفي مباراة الوداد أمام شباب بلوزداد، أول أمس (السبت)، بشكل أقل. فمهما عبأنا من إمكانيات وشركات للتنمية، وموارد بشرية ومالية، وأطر وسلطات عمومية وجيوش من رجال الأمن، ومهماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة