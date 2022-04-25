الأولى
وفاة “دونور”
حتى لو عاد التاريخ خطوات إلى الوراء، سنعيش الكوارث نفسها التي تابعها العالم، قبل مباراة الرجاء البيضاوي أمام الأهلي المصري، الجمعة الماضي، وفي مباراة الوداد أمام شباب بلوزداد، أول أمس (السبت)، بشكل أقل. فمهما عبأنا من إمكانيات وشركات للتنمية، وموارد بشرية ومالية، وأطر وسلطات عمومية وجيوش من رجال الأمن، ومهماأكمل القراءة »
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