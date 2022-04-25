بانوراما
مقومات المدرسة الصوفية المغربية
الصوفية…الطبعة المغربية 5 اقتران العلم بالعمل والصحبة في الطريق إلى الله مدنا المصطفى الرايس، الأستاذ الباحث في التاريخ، بنسخة من منجزه الجديد حول الإرهاصات الأولى لظهور النسخة المغربية من التصوف الديني، تختلف في خصائصها عن المشارب الأخرى التي ظهرت في الشرق وتطورت في الأندلس ما بعد الفتح الإسلامي. وقدم الباحثأكمل القراءة »
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