بانوراما
“استوديو5” أول تجاربي التلفزيونية
السروتي… مسار فنان 5 قال إن الراحل شهال أول من منحه فرصة الظهور على الشاشة رغم أنه من الأسماء التي غيبت عن التلفزيون، يفرض الشرقي السروتي نفسه في الساحة الفنية ويثبت حضوره في الأعمال الفكاهية. الفنان الذي مازال في جعبته الكثير ليقدمه لجمهوره، عازم على الاستمرار في هذا المجال، رغمأكمل القراءة »
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