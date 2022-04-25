حوادث
النصب على دبلوماسية بلجيكية
الضحية تعرضت للاحتيال بعد اقتناء فيلا بمراكش وأبحاث أمنية لإيقاف محاسب تجري الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أبحاثا لكشف المتورطين في نصب بقيمة 600 مليون، تعرضت له دبلوماسية بلجيكية تقيم بالمدينة نفسها. وأفادت مصادر متطابقة أن القضية تتعلق بفيلا تقع بجماعة “تسلطانت”، اقتنتها الدبلوماسية سالف الذكر، وأنفقت مبالغ ماليةأكمل القراءة »
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