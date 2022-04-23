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وطنية

الحافظي‭: ‬مكتب‭ ‬الكهرباء‭ ‬يتحمل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار

منذ 6 دقائق
لن‭ ‬يرفع‭ ‬عبد‭ ‬الرحيم‭ ‬الحافظي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬الشرب،‭ ‬من‭ ‬تسعيرة‭ ‬أسعار‭ ‬الكهرباء،‭ ‬رغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬التكاليف،‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الوضعية‭ ‬المالية‭ ‬للمكتب‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدبيره‭.‬ وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬الصالح‭ ‬الشرب،‭ ‬تحمله‭ ‬التكلفة‭ ‬الإضافية‭ ‬للأسعار،‭ ‬وعدم‭ ‬تطبيق‭ ‬أي‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬التعريفة،‭ ‬بخلاف‭ ‬عدد‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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