وطنية
الحافظي: مكتب الكهرباء يتحمل ارتفاع الأسعار
لن يرفع عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، من تسعيرة أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع التكاليف، وتأثير ذلك على الوضعية المالية للمكتب الذي يشرف على تدبيره. وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، تحمله التكلفة الإضافية للأسعار، وعدم تطبيق أي زيادات في التعريفة، بخلاف عدد منأكمل القراءة »
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