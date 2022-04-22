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بانوراما

موكب عروسين ينتهي باعتقالهما

منذ 18 دقيقة
جرائم طريفة 4 احتفال صاخب بالسيارات فضح عرسا محظورا خرق حالة الطوارئ في زمن كورونا “الجرائم فيها وفيها” عبارة ستحيلنا على أن هناك شيئا ما يميز الأفعال الإجرامية عن مثيلاتها، وهو ما سنحاول التطرق إليه عبر حلقات تكشف الجانب الطريف منها، الذي يعرف في موروثنا الشعبي ب”كثرة الهم كضحك”. فيأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة
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