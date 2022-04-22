fbpx
الأولى

عمال يتصيدون أخطاء الرؤساء

منذ 50 ثانية
سلطة الوصاية تتشدد في فحص تفاصيل محاضر دورات الجماعات لإسقاط أكبر عدد من المشاريع تعززت سياسة التقشف المفروضة من قبل الداخلية في صرف ميزانيات الجماعات المحلية، بتشديد الرقابة على الأعمال والقرارات بشكل يضيق هامش المجالس المنتخبة في المجال المالي، ذلك أن مكاتب عدد من الجماعات تفاجأت برفض المصادقة على مقرراتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 50 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة