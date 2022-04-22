الأولى
عمال يتصيدون أخطاء الرؤساء
سلطة الوصاية تتشدد في فحص تفاصيل محاضر دورات الجماعات لإسقاط أكبر عدد من المشاريع تعززت سياسة التقشف المفروضة من قبل الداخلية في صرف ميزانيات الجماعات المحلية، بتشديد الرقابة على الأعمال والقرارات بشكل يضيق هامش المجالس المنتخبة في المجال المالي، ذلك أن مكاتب عدد من الجماعات تفاجأت برفض المصادقة على مقرراتأكمل القراءة »
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