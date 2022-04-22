الأولى
تحت الدف
بات برلماني من الأغلبية الحكومية يعاني الأمرين، كلما حاول ولوج قبة البرلمان، بسبب “مطاردته” اللصيقة من قبل طليقته، أم أولاده، التي تبحث “بالريق الناشف” عن نفقتهم. البرلماني “المحترم”، الذي يرفع صوته عاليا تحت “القبة”، ويقدم الدروس للوزراء والمديرين العامين، ويظهر كأنه “المصلح الكبير”، لم يقدر حتى على دفع “النفقة” المستحقةأكمل القراءة »
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