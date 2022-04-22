حوادث
النصب باسم السماوي يستنفر الأمن
جانح يطلب “الصرف” قبل السطو على أموال المحلات التجارية ووكالات التأمين بطريقة هوليودية تسابق المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، الزمن، لفك لغز قضية تتعلق بالنصب بالسماوي من قبل جانح، شكل شبحا قض مضجع المحلات التجارية ووكالات التأمين بالألفة، بعد أن تمكن بمخططاته من الاحتيال عليهم والاستيلاء علىأكمل القراءة »
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