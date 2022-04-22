حوادث
اختفاء معدات يلاحق مسؤولين بالصناعة التقليدية
مدير إقليمي ومديرا مركز للتكوين وموظفون يواجهون تهمتي التبديد والاختلاس استدعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مسؤولين بالمديرية الإقليمية لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بتطوان، للحضور أمام الغرفة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، لمواجهتهم بجريمة تبديد أموال عمومية، بعدما أشرفت الفرقة الوطنية للشرطةأكمل القراءة »
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