الصباح الفني
قالوا
ناشيد كتب الباحث والمفكر سعيد ناشيد تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “مخالب الحقد تشوه صورتك أيها الإنسان”. حجي كتبت أحلام حجي، الممثلة وملكة جمال الشرق الأوسط سابقا تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها ” السعداء، أشخاص علموا أن الحزن لا يجدد قديما، ولا يعيد ماضيا، ولا يرد غائبا، فتركوه جانبا،أكمل القراءة »
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