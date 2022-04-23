fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ 9 دقائق
ناشيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬والمفكر‭ ‬سعيد‭ ‬ناشيد‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬مخالب‭ ‬الحقد‭ ‬تشوه‭ ‬صورتك‭ ‬أيها‭ ‬الإنسان‭”.‬ حجي كتبت‭ ‬أحلام‭ ‬حجي،‭ ‬الممثلة‭ ‬وملكة‭ ‬جمال‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سابقا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ” ‬السعداء،‭ ‬أشخاص‭ ‬علموا‭ ‬أن‭ ‬الحزن‭ ‬لا‭ ‬يجدد‭ ‬قديما،‭ ‬ولا‭ ‬يعيد‭ ‬ماضيا،‭ ‬ولا‭ ‬يرد‭ ‬غائبا،‭ ‬فتركوه‭ ‬جانبا،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة