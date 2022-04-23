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بانوراما

كذبت على والدي من أجل الفن

منذ 3 دقائق
السروتي… مسار فنان 4 بعد محاولات عديدة سمح لي بالدراسة بالمعهد الحضري بالبيضاء رغم أنه من الأسماء التي غيبت عن التلفزيون، يفرض الشرقي السروتي نفسه في الساحة الفنية ويثبت حضوره في الأعمال الفكاهية. الفنان الذي مازال في جعبته الكثير ليقدمه لجمهوره، عازم على الاستمرار في هذا المجال، رغم العراقيل التيأكمل القراءة »


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