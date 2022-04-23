وطنية
ثلث الصيادلة على حافة الإفلاس
اتهموا وزيرا سابقا بعدم استشارتهم في تنزيل القانون ورفضوا الوصاية رسم الصيادلة صورة قاتمة عن وضعهم المالي والاجتماعي والقانوني، وأكدوا أن الإصلاح الشامل، بتوافق معهم، سينقذ مهنة الصيدلي من مطبات الإفلاس التي تهددها. وفيما يشبه “الإنزال”، مارست الهيآت المهنية للصيادلة دور “اللوبي” في اجتماع رعته، أخيرا، الأغلبية الحكومية بمجلس النواب،أكمل القراءة »
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