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وطنية

ثلث‭ ‬الصيادلة‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الإفلاس

منذ 6 دقائق
قطاع‭ ‬الصيدلة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬للتنظيم‭    (‬أرشيف‭)‬
اتهموا‭ ‬وزيرا‭ ‬سابقا‭ ‬بعدم‭ ‬استشارتهم‭ ‬في‭ ‬تنزيل‭ ‬القانون‭ ‬ورفضوا‭ ‬الوصاية رسم‭ ‬الصيادلة‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬عن‭ ‬وضعهم‭ ‬المالي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والقانوني،‭ ‬وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الإصلاح‭ ‬الشامل،‭ ‬بتوافق‭ ‬معهم،‭ ‬سينقذ‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلي‭ ‬من‭ ‬مطبات‭ ‬الإفلاس‭ ‬التي‭ ‬تهددها‭.‬ وفيما‭ ‬يشبه‭ “‬الإنزال‭”‬،‭ ‬مارست‭ ‬الهيآت‭ ‬المهنية‭ ‬للصيادلة‭ ‬دور‭ “‬اللوبي‭” ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬رعته،‭ ‬أخيرا،‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭أكمل القراءة »


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