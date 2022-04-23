الرياضة
السريع مكتمل الصفوف أمام خريبكة
الفريق الخريبكي يفتقد نجمه كابيلو ويستعيد المعتني ومورسيل يستفيد سريع وادي زم من جميع عناصره، خلال الديربي المحلي أمام أولمبيك خريبكة، الذي يحتضنه ملعب الفوسفاط، غدا (الأحد)، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. ويسترجع سريع وادي زم المدافع المهدي مفضل ولاعب خط الوسط عبد الحفيظ ليركي، إذ سيعززان التركيبةأكمل القراءة »
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